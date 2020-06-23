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Dağ köyünde yıllardır yalnız yaşıyor Kahramanmaraşlı Hanifi Boz, ormanlık alanda sedir ağaçlarının altında keçileri, tavukları ve arılarıyla mutlu bir yaşam sürüyor 61 yaşındaki Hanifi Boz: "Sabah kalkıp işimize bakar, öğleyin dinlenir yapılacakları yaparız. Buradan başka gidecek yerimiz yok kimse de kabul etmez beni. Çünkü ben hür yaşamaya alışkınım"

İHA

Kahramanmaraşlı 61 yaşındaki Hanifi Boz, ıssız dağ köyünde yıllardır Robinson gibi yalnız yaşıyor.

Dağ köyünde yıllardır yalnız yaşıyor Kahramanmaraşlı Hanifi Boz, ormanlık alanda sedir ağaçlarının altında keçileri, tavukları ve arılarıyla mutlu bir yaşam sürüyor 61 yaşındaki Hanifi Boz: "Sabah kalkıp işimize bakar, öğleyin dinlenir yapılacakları yaparız. Buradan başka gidecek yerimiz yok kimse de kabul etmez beni. Çünkü ben hür yaşamaya alışkınım"

Kahramanmaraşlı 61 yaşındaki Hanifi Boz, ıssız dağ köyünde yıllardır Robinson gibi yalnız yaşıyor.
Kahramanmaraş kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta yer alan Kaynar Mahallesi'nin Öbek Obasında kurduğu küçük çiftliğinde yaşayan Hanifi Boz, tek kişilik hayatı ve ilginç yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.
Tek sıkıntısının ulaşım olduğunu belirten Boz, teknolojinin ve elektriğin olmadığı yerde nostaljik bir yaşam sürüyor. Özgürlüğü çok sevdiğini belirten Boz, ormanlık alanda sedir ağaçlarının altında keçileri, tavukları ve arılarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan geri durmayan Boz, iki katlı kerpiç evinde adeta Robinson gibi yaşıyor.
Hür yaşamaya alışkan olduğunu söyleyen Hanifi Boz, “1959 yılında ben burada doğmuşum ve burada hayatımı devam ettiriyorum. Çocuklar da burada doğdu ama burayı beğenmeyip gittiler. Geçimimiz çiftçilik ve hayvancılık. Sessiz sakin bir yer, kimseyi görmüyorum. Rahat bir şekilde yaşam mücadelemi veriyorum. Sabah kalkıp işimize bakar, öğleyin dinlenir yapılacakları yaparız. Buradan başka gidecek yerimiz yok kimse de kabul etmez beni. Çünkü ben hür yaşamaya alışkınım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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