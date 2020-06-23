Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç'un korona testi pozitif çıktı Korona virüs testi pozitif çıkan Mustafa Koç ve ailesi karantinaya alındı

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'un yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı, ailesiyle birlikte karantinaya alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Koç ve ailesinin yapılan Covid 19 testi pozitif çıkmıştır. Bölge müdürümüz ikametlerinde izolasyon sürecindedir. Sağlık durumları iyidir. Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Koç'un tüm basın mensubu arkadaşlarımıza selamı var" denildi.

Açıklamada, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü idari binası ve lojmanlarında karantina uygulaması bulunmadığı kaydedildi.

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