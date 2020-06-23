Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin, Covid-19 testi pozitif çıktı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.<br>Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğuna yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evlerinde tedaviye alınan Koç ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. <br>Koç'un özel kaleminde görevli 2 çalışan ile şoförü de 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.<br>Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, idari bina ve lojmanlarda karantina uygulanması olmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-23 14:35:52<br>
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