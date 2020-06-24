Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ortaya çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gavur Gölü mevkisinde güneşli havada aniden oluşan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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