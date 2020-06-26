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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yürümek için yardım bekliyor

İHA

Kahramanmaraş'ta geçirdiği hastalığın etkisiyle yürüyemeyen Melek Safa adlı kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

Yürümek için yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ta geçirdiği hastalığın etkisiyle yürüyemeyen Melek Safa adlı kadın, yetkililerden yardım bekliyor.
Onikişubat ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Melek Safa (47), geçirdiği hastalık nedeniyle yürüyemediğini, yoğun bir fizik tedavinin ardından yürüyebileceğini söyledi.
3 yıldır dört duvar arasında yaşadığını söyleyen Melek Safa, “3 yıl önce beyin kanaması geçirdim ve hemen sonrasında ameliyata alındım. 4 ay komada kaldım ve şu an sol tarafım hiç tutmuyor. Doktorlar fizik tedaviyle yürüyebileceğimi söylüyor ama tedavi için 10 bin TL para gerekiyor. Hiçbir yerden gelirimiz yok ve bu sebepten dolayı tedavi olamıyorum. Şu an bana oğlum bakıyor ve o da çok zorlanıyor. Yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyorum. En azından kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar ayağa kalksam bana yeter” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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