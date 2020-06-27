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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

DHA

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, İlknur Öksüz (35) 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde, Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. İlknur Öksüz, 6 katlı apartmanın en üst katından, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine çakılan Öksüz, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Sıtkı GÖNEN 2020-06-27 16:18:30

Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

<br>Sıtkı GÖNEN/AFŞİN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, İlknur Öksüz (35) 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti.<br>Olay, öğle saatlerinde, Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. İlknur Öksüz, 6 katlı apartmanın en üst katından, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine çakılan Öksüz, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Sıtkı GÖNEN<br>2020-06-27 16:18:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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