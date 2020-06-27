Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

<br>Sıtkı GÖNEN/AFŞİN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, İlknur Öksüz (35) 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti.<br>Olay, öğle saatlerinde, Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. İlknur Öksüz, 6 katlı apartmanın en üst katından, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine çakılan Öksüz, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Sıtkı GÖNEN<br>2020-06-27 16:18:30<br>
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