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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nurhak Dağı’nın kalbine ay-yıldız işlendi

İHA

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki 3 bin 90 rakımlı Nurhak Dağı'na, Kaymakam Cihat Koç'un önderliğindeki 7'den 70'e tüm Nurhaklıların el birliği ile taşlarla şanlı bayrağımızı simgesi olan ay ve yıldız işlendi.

Nurhak Dağı’nın kalbine ay-yıldız işlendi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki 3 bin 90 rakımlı Nurhak Dağı’na, Kaymakam Cihat Koç’un önderliğindeki 7’den 70’e tüm Nurhaklıların el birliği ile taşlarla şanlı bayrağımızı simgesi olan ay ve yıldız işlendi.
Dağın 1923.metresinde cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılına ithafen 2023 metre boyalı alanı bulunan özel çalışma, Türkiye’nin en büyük yığma taştan yapılmış ayyıldız sembolü oldu.
Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, atandığı günden bugüne kadar ilçe halkı ile omuz omuza vererek birçok anlamlı çalışmaya imza attı. Kaymakam Koç, son olarak hayata geçirdiği proje ile tüm Nurhaklıların gönüllerini fethetti. Türkiye’nin en görkemli dağlarından biri olan Nurhak Dağı’na, uğrunda nice şehitler verdiğimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türk bayrağının simgesi ay ve yıldız yapmak için tüm Nurhaklılara ‘taş üstüne taş’ koymaya davet eden Kaymakam Koç’un bu çağrısı karşılıksız kalmadı. Haziran ayı başında startı verilen özel çalışma için genci yaşlısı birçok Nurhaklı ile kamu görevlileri gönüllü olarak taş taşıdı. Dağın, cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihi simgeleyen 1923.metresinde yaklaşık 20 günde bin bir emek harcanarak zorlu araziden toplanan taşlar, bayrağımızın nizami ölçülerinde büyük bir özenle birleştirildi. Günlerce dökülen alın terini ve emeğin karşılığında ise, toplam 10 bin metrekare çerçevenin içerisinde cumhuriyetimizin 100.yılına ithafen 2023 metrekarelik ayyıldız oluşturuldu.
Nurhak Dağı’nın kalbine nakşedilen ayyıldız çalışması ile ilgili değerlendirme yapan Kaymakam Cihat Koç, bu projeye destek veren herkese teşekkür etti.
Türkiye’nin en büyük yığma taştan yapılmış ayyıldızını Nurhak’a kazandırmanın ayrı bir gurur vesilesi olduğunu belirten Kaymakam Koç, “Bu görkemli dağı, en kutsal milli değerimiz olan bayrağımızla süsledik” dedi.
Bütün Nurhak’ın proje için taş üstüne taş koymakta yarıştığını ifade eden Kaymakam Koç, ayyıldızın yapımında kamu kaynaklarının kullanılmadığının altını çizdi.
‘Türk bayrağı, milletimizin birliğinin harcıdır’ diyen Kaymakam Koç, “Bu görkemli güzel dağı, ay yıldızla süslemek için yola çıktık. 3 bin 90 rakımlı Nurhak Dağı’nın 1923. metresinde, toplam 10 bin metrekare çerçeve alanı içerisinde cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen 2023 metrekare boyalı alanı olan ayyıldız çalışmamızı tamamladık. Ayyıldızın çizimi Kullar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Bey tarafından nizami bayrak ölçüleriyle yapıldı. Ayyıldızın inşasında sevgili Nurhaklı hemşerilerim, bekçiler, polisler, jandarmalar ve güvenlik korucuları gönüllülük esasıyla çalıştı. Herkes, ulvi bir görev olarak gördüğü bu çalışmada ‘çorbada benim de tuzum olsun’ misali ter döktü ve emek harcadı. Yorulmayı aklımızın ucuna bile getirmeden taşları ilmek ilmek işledik. Sonuçta, söz konusu yükseklikte Türkiye’nin en büyük yığma taştan ayyıldızı, Nurhak Dağı’nın kalbinde yerini aldı. Yapım esnasında herhangi bir canlıya zarar verilmemekle birlikte maddi olarak kamu kaynağı kullanılmadan inşa ettik. Bu özel çalışmada, ‘Ben de varım’ diyen tüm Nurhaklılara ve kamu personellerimize teşekkür ediyorum. Emeklerine ve yüreklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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