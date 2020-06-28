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Fatma Serra, polis sayesinde saniyeler kala sınava yetişti

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta YKS'ye girmek için gittiği okulda kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava alınmayan Fatma Serra Kar'ın yardımına polis koştu. Polis, genç kızı sınava saniyeler kala okula yetiştirdi. Fatma Serra Kar, YKS'ye gireceği Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki görevliler tarafından kimliğinde fotoğraf olmamasından dolayı sınava alınmadı. Bunun üzerine devreye polisler girdi ve öğrenciyi önce fotoğrafçıya, sonra da Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Ancak, buradaki görevli, fotoğrafın biyometrik olmamasından dolayı sistemin kabul...

Fatma Serra, polis sayesinde saniyeler kala sınava yetişti

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta YKS'ye girmek için gittiği okulda kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava alınmayan Fatma Serra Kar'ın yardımına polis koştu. Polis, genç kızı sınava saniyeler kala okula yetiştirdi.<br>Fatma Serra Kar, YKS'ye gireceği Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki görevliler tarafından kimliğinde fotoğraf olmamasından dolayı sınava alınmadı. Bunun üzerine devreye polisler girdi ve öğrenciyi önce fotoğrafçıya, sonra da Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Ancak, buradaki görevli, fotoğrafın biyometrik olmamasından dolayı sistemin kabul etmediğini söylemesi üzerine polisler Fatma Serra Kar'ın en yakın fotoğrafçıya götürdü.<br>Zamanla yarışan polis, öğrenciyi tekrar Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada kimlik yerine geçen belgesi hazırlanan Fatma Serra Kar, sınavın başlamasına saniyeler kala okula getirildi. Okulda görevli diğer polisler tarafından kapıda karşılanan Kar, geleceği için çok önemli olan sınava polis sayesinde girdi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-28 11:32:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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