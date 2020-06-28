Polis ekipleri iki günde 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, çeşitli nedenlerden dolayı YKS sınavına yetişemeyen 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Ülke genelinde öğrencilerin YKS heyecanı Kahramanmaraş’ta da kendini gösterdi. Öğrenciler, sınava yetişebilmek için yoğun çaba sarf ederken polis ekipleri de sınava yetişemeyen öğrenciler için seferber oldu. Polisler, okulların önünde anons ederek öğrencilerin kimlik ve belgelerini kontrol etmelerini istedi. Sınav içi okulun yolunu tutan kimi öğrenciler kimliğini düşürdü, kimisi de yanlış otobüse bindi. Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencileri sınava gireceği okula yetiştirdi.

Polis, kent merkezinde iki günlük çalışma kapsamında 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

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