Sinir krizi geçiren kadın, polisi alarma geçirdi

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta sinir krizi geçiren G.Ç. (42) isimli kadın, koltukları evin camından dışarı fırlattı. Kadın, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle yatıştırılarak hastaneye götürüldü.<br>Olay, gece saatlerinde Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan G.Ç., sinir krizi geçirdi. Kadın, apartmanın birinci katındaki evinde bulunan sandalye ve koltukları pencereden fırlattı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir akrabasının da olay yerine geldiği G.Ç., ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonunda evin kapısını açtı, ancak bir türlü sakinleşemedi.<br>G.Ç, ekipler tarafından 1 saatte güçlükle sakinleştirilerek ambulansla hastaneye götürüldü. Dışarı atılan sandalye ve koltuklar ise polis ve komşular tarafından eve götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-29 00:40:28<br>
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