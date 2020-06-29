Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde mısır tarlasında 2 bin 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Darıovası Mahallesinde mısır tarlasında kenevir yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince tarlada yapılan aramada 2 bin 350 kök kenevir ele geçirilirken, İ.Ö. gözaltına alındı.

Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi.

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