Mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

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<br>İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Darıovası Mahallesi'nde İ.Ö.'nün (36) esrar üretmek için mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaptığı operasyonda tarlaya ekili 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler olay yerinde yakılarak imha edilirken, İ.Ö. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN<br>2020-06-29 12:36:36<br>

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