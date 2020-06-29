Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

<br>İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMABMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi sokak köpeğini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Köpek, tedavi için veteriner kliniğine götürülürken, polis av tüfeğini kullanan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.<br>Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallede medyana geldi. Bir kişi polisi arayarak sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş edildiğini, ateş eden kişinin de kaçtığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler köpeği yol kenarında yaralı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Yunus Emre Dal, bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeği tedavi için kliniğe götürdü.<br>Olay yerinde inceleme yapan polis, av fişeği kartuşu bulurken, köpeği yaralayan kişiyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın Ömer KOÇ<br>2020-06-29 19:22:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.