Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı

İHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren öğretmen, 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.

Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren öğretmen, 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Gedik Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gören ve ilaç kullanan matematik öğretmeni K.B. (63), henüz bilinmeyen bir nedenle karşı komşuları Necati Kaya (60) ve eşi Hakime Kaya'ya (56) elindeki satırla saldırdı. Komşuların sesler üzerine olay yerine gelmesiyle çifti bırakan K.B., elindeki satırla emniyet güçlerine teslim oldu. Satır darbeleriyle yaralanan çift ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakime Kaya, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.
Halen matematik öğretmenliği yapan K.B.'nin 2 yıl önce ismini değiştirdiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
YEREL HABERLER Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
YEREL HABERLER Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
YEREL HABERLER Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
YEREL HABERLER Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı
Mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele ...
Mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele ...
Mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele ...
Uğur böceklerinden görsel şölen Kahramanmaraş’ta 2 bin 400 rakımlı Uludaz tepesindeki uğur böceklerinin görsel şöleni başladı
YEREL HABERLER Uğur böceklerinden görsel şölen Kahramanmaraş’ta 2 ...
Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
Mehmet artık duyabiliyor 13 yaşındaki Mehmet Yıldız’ın tamir ettirilen işitme cihazı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından teslim edildi
YEREL HABERLER Mehmet artık duyabiliyor 13 yaşındaki Mehmet ...
Sinir krizi geçiren kadın, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren kadın, polisi alarma geçirdi
Sınavdan çıkanlara dondurma sürprizi
YEREL HABERLER Sınavdan çıkanlara dondurma sürprizi
YKS’de ter döktüler, dondurma ile serinlediler
YEREL HABERLER YKS’de ter döktüler, dondurma ile serinlediler
YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu
YEREL HABERLER YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu
Doktor olmak için 60 yaşında YKS'ye girdi
YEREL HABERLER Doktor olmak için 60 yaşında YKS'ye girdi
Polis ekipleri iki günde 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi
YEREL HABERLER Polis ekipleri iki günde 35 öğrenciyi sınava ...
Fatma Serra, polis sayesinde saniyeler kala sınava yetişti
YEREL HABERLER Fatma Serra, polis sayesinde saniyeler kala sınava ...
60 yaşında YKS heyecanı Kahramanmaraşlı Yunus Doğru, ilerlemiş yaşına rağmen YKS sınavına girmenin heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER 60 yaşında YKS heyecanı Kahramanmaraşlı Yunus Doğru, ...
Sınava saniyeler kala yetişti Fotoğrafı olmayan eski kimlikle geldiği için sınava alınmayan aday için polisler seferber oldu
YEREL HABERLER Sınava saniyeler kala yetişti Fotoğrafı olmayan eski ...
Antep baklavasının fıstığı Kahramanmaraş’tan Başkan Güngör: “Antepliler kıskanmasın ama en kaliteli baklava fıstığı Pazarcık’ta üretiliyor”
YEREL HABERLER Antep baklavasının fıstığı Kahramanmaraş’tan Başkan ...
Apartmanın 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Apartmanın 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Nurhak Dağı’nın kalbine ay-yıldız işlendi
YEREL HABERLER Nurhak Dağı’nın kalbine ay-yıldız işlendi
Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X