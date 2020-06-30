Satırlı öğretmenin sorgusu sürüyor Kahramanmaraş'ta komşusu karı kocayı satırla yaralayan öğretmenin komşuları, psikolojik sorunları olduğunu, ilaçlarını uzun süredir almadığı için olayı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getirip, 40 yıllık komşusu karı kocaya saldırıp satırla yaralayan öğretmenin sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Beyceğiz Mahallesi, Gedik Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, karşı komşuları Necati Kaya (60) ve eşi Hakime Kaya'ya (56) satırla saldırıp yaralayan matematik öğretmeni Karahan Bilsayoğlu'nun (63) psikolojik tedavi gördüğü olay günü de ilaçlarını almadığı için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olaydan sonra elindeki satırla emniyet güçlerine teslim olan Karahan Bilsayoğlu'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

2 yıl önce ismini değiştirdiği ve yalnız yaşadığı öğrenilen Bilyasoğlu'nun komşuları, "Aralarında sözlü tartışma bile olmadı. İlaç kullanıyormuş. Muhtemelen uzun süredir ilaçlarını almamıştır" dediler.

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Necati Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu, durumu ağır olan eşi Hakime Kaya'nın Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.