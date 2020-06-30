Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekili 105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 2 şahsın mısır tarlası içinde esrar imaline yönelik olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenlendi. Tarlada yapılan aramada, mısırların arasında dikili vaziyette 105 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerine imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.K. (49) ve C.G. (55) isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.