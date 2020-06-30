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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

İHA

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekili 105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 2 şahsın mısır tarlası içinde esrar imaline yönelik olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenlendi. Tarlada yapılan aramada, mısırların arasında dikili vaziyette 105 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerine imha edilmek üzere el konuldu.
Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.K. (49) ve C.G. (55) isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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