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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasak kalktı, gelin-damatlar Botanik Bahçesi'ne akın etti

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle bir süre yasak olan düğün ve nişanlara 1 Temmuz itibariyle izin verilmesinin ardından Kahramanmaraş'ta gelin ve damatlar salondan önce hatıra fotoğrafı için Kapıçam Botanik Bahçesi'nin yolunu tuttu. Evlenecek çiftlerin çok beğendiği Kapıçam Botanik Bahçesi; suni göletleri, iskeleleri, 400 endemik odunsu ve otsu bitki çeşidiyle fotoğrafçılar için açık hava fotoğraf stüdyosu oldu. Doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda şehrin girişinde yer alan Kapıçam Botanik Bahçesi, düğün ve nişan yasaklarının kalmasıyla...

Yasak kalktı, gelin-damatlar Botanik Bahçesi'ne akın etti

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle bir süre yasak olan düğün ve nişanlara 1 Temmuz itibariyle izin verilmesinin ardından Kahramanmaraş'ta gelin ve damatlar salondan önce hatıra fotoğrafı için Kapıçam Botanik Bahçesi'nin yolunu tuttu. Evlenecek çiftlerin çok beğendiği Kapıçam Botanik Bahçesi; suni göletleri, iskeleleri, 400 endemik odunsu ve otsu bitki çeşidiyle fotoğrafçılar için açık hava fotoğraf stüdyosu oldu.<br>Doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda şehrin girişinde yer alan Kapıçam Botanik Bahçesi, düğün ve nişan yasaklarının kalmasıyla birlikte yeniden gelin-damatları ağırlamaya başladı. 11 hektar gibi devasa alanda 400 nadir, endemik otsu ve odunsu bitkiyi bünyesinde barındıran, 3 de suni gölet bulunan bahçe, bu özellikleriyle son yıllarda düğün ve nişan çekimlerinde hem fotoğrafçıların hem de gelin-damatların vazgeçilmezi oldu.<br>Salondan önce dış çekim için Kapıçam Botanik Bahçesi'ne gelen Neriman Nur Özsaatcı ile Recep Yaşar, 1 Nisan'da yapmaları gereken düğünü koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Genç çift ayrıca Kapıçam'ın çok güzel bir yer olduğunu ve bu nedenle fotoğraf çekimi için Kapıçam Botanik Bahçesi'ni tercih ettiklerini belirtti.<br>'BİR FOTOĞRAFÇININ İSTEDİĞİ HER ŞEY VAR'<br>Çiftin mutlu gününü ölümsüzleştiren fotoğrafçı Yalçın Ördek de bahçenin düğün fotoğrafları için harika bir yer olduğunu söyledi. Ördek, "Bir fotoğrafçının istediği her şey var. Gölet, sahil, kulübe, kameriye, ağaçlık, yeşillik, iskele, yani burada her şey mevcut. Fotoğraf çekiminden sonra gelin-damatlardan da güzel dönüşler alıyoruz. Bazen işyerimize gelip fotoğrafları görenler 'Nerede çektiniz?' diye sorduklarında Botanik Bahçesi olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Birçok insan burayı tam olarak bilmiyor" diye konuştu.<br>'RENK YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI TERCİH EDİYORUM'<br>Fatma Şimşek ve Mesut Kabakcı çifti de bahçenin fotoğraf çekimi için ideal bir yer olduğunu, özellikle göletin bahçeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi.<br>Çiftin fotoğraflarını çeken Hasan Aksakal da koronavirüs nedeniyle düğünler iptal olunca babasıyla semt pazarlarına gittiğini, yasak kalkmasıyla birlikte çekimlere kaldığı yerden devam ettiğini söyledi. Bitki çeşitliği, şehir merkezine yakınlığı gibi birçok nedenden dolayı Kapıçam Botanik Bahçesi'ni tercih ettiklerini ifade eden Aksakal, "Düğün çekimleri için Kapıçam'a gelmemizin nedeni ise renk yoğunluğu ve renk güzelliğinden dolayı. Ayrıca çok güzel manzarası var bu sene içeride düzenlemeler de yapmışlar. Bu ortamı Kahramanmaraş'ta başka hiçbir yerde bulamıyoruz." dedi.<br>Bir diğer fotoğrafçı Mehmet Çaylı da Kapıçam Botanik Bahçesi'nin Kahramanmaraş'ın en güzel mekanı olduğunu ve bu nedenle de gerek fotoğrafçıların gerekse de gelin-damatların tercih ettiği mekanların başında geldiğini söyledi. Çaylı ayrıca çekim için talep edilen 100 liranın da düşürülmesini istedi.<br>Salondan önce bahçeye gelen gelin-damatlardan Emre-Cemile Delioğlan çifti de Kapıçam'ı çok beğendiklerini söyledi. 20 Nisan'da yapmaları gereken düğün koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını ancak evlenecekleri için çok mutlu olduklarını belirtti.<br>2019 GELİRİ 98 BİN LİRA<br>Kapıçam Botanik Bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluğunda ve bahçede düğün, nişan, sünnet, katalog gibi ticari amaçlı fotoğraf ve video çekimleri için belli bir ücret alınıyor. Genel Müdürlük, bu yıl 200 lira olan çekim ücretini düğün, nişan ve sünnet çekimlerinde yüzde 50 indirim yaparak 100 liraya çekti.<br>Doğal fotoğraf stüdyosu gibi olan Kapıçam Botanik Bahçesi'ne son yıllarda talebin artması, artan talep nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kasasına 2017'de 27 bin lira, 2018'de 75 bin lira, 2019'da ise 98 bin lira girdi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-07-03 09:06:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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