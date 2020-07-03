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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarcık’ta kaçak içki operasyonu

İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Pazarcık’ta kaçak içki operasyonu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Z.B (51) ile A.N’yi (27) takibe aldı. Yapılan takip sonrası harekete geçen jandarma, değişik markalarda 40 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Z.B ve A.N hakkında yasal işlem başlatıldı.

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