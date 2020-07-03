Pazarcık’ta kaçak içki operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Z.B (51) ile A.N’yi (27) takibe aldı. Yapılan takip sonrası harekete geçen jandarma, değişik markalarda 40 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan Z.B ve A.N hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.