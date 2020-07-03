Evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiler

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi ve Güvercinlik Mahallesindeki evlerinin bahçesinde uyuşturucu bitki yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 118 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren M.Ç. (55) ile M.D. (45) gözaltına alındı.

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