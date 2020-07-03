Kahramanmaraş'ta kaçak içki ve kenevir operasyonu: 4 gözaltı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 40 litre kaçak içki ile 118 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde adrese düzenlediği operasyonda yaptığı aramada bidonlar içinde 40 litre kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda Z.B. (51) ve A.N. (27) gözaltına alındı. Kaçak içkilere el koyan ekipler, şüphelilere ÖTV genel tebliği kapsamında 4 bin 60 TL idari para cezası yazdı.<br>Jandarma ekipleri ayrıca Elbistan ilçesinde esrar yapmak için Hint keneviri ektiği belirlenen 2 kişinin adresini operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ç (55) ve M.D. (45) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bahçede ekili 118 kök Hint keneviri ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-07-03 17:10:36<br>

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