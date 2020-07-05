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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden asfalt çalışması Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi yolu tamamlanıyor

İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesine ulaşım sağlayan yollarda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehirden asfalt çalışması Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi yolu tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesine ulaşım sağlayan yollarda sıcak asfalt çalışması yaptı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına şehrin farklı noktalarında devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Kamu Külliyesine Doğukent Mahallesi tarafından ulaşımı sağlayacak yeni açılan bulvarın asfalt çalışması yaptı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, inşaatı tamamlanan Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi yeni hizmet binasına giderek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Güngör ve Başkan Okay, külliyeye ulaşımı sağlayacak olan yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Kentin önemli bulvar ve caddelerinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüğünü söyleyen Başkan Güngör, “Dulkadiroğlu ilçesi Vezir Hoca Bulvarı üzerinden Kamu Külliyesi’ne ulaşımı sağlayacak bin 100 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yolda asfalt çalışmaları yapılıyor. Sıcak asfalt serimi yapılan yolda bordür ve parke döşeme çalışmaları da yapılacak. Yapılan hizmetlerle vatandaşlarımız daha güzel bir şekilde ulaşım sağlayacak” diye konuştu.
Başkan Okay ise yapılan hizmetlerden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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