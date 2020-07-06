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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım kalan tedavisi için yardım bekliyor

İHA

Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konulan genç kadının tedavisi maddi imkansızlıktan dolayı yarım kaldı.

Yarım kalan tedavisi için yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ta 2 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konulan genç kadının tedavisi maddi imkansızlıktan dolayı yarım kaldı.
Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesinde ikamet eden 21 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevda Keklik, 2 yıldır kalıcı böbrek yetmezliği tedavisi görürken şimdide kalp yetmezliğine yakalandı.
Maddi imkansızlıktan dolayı tedavisinin yarım kaldığını söyleyen Keklik, "2 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi görüyordum. Bu sırada böbrek nakli olma şansı buldum ve 7 ya da 8 ay düzenli bir şekilde gidiyordum. Daha sonra tedavilere uyumsuzluğum ve aile problemlerim nedeniyle enfeksiyona uğradığım ve tedavilere artık cevap veremediğim söylendi. Tekrar diyalize dönmek zorunda kaldım. Böbrek nakli sonrası enfeksiyon fonksiyonu sonrası kalp yetmezliği ilerledi ve şuan maddi sıkıntılardan dolayı tedavi olamıyorum" dedi.
Bu süreçte hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok sıkıntılar çektiğini söyleyen Sevda Keklik, "Tedavi olabilmem yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyorum. Maddi manevi çok yıprandık ve sesimizi Allah rızası için duysunlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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