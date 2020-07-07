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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekinözülü kadınların el emeği göz nuru, Malatya’daki evleri süslüyor

İHA

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katılan kadınların bin bir emekle dokudukları halı ve kilimler, Malatya'daki evleri süslüyor.

Ekinözülü kadınların el emeği göz nuru, Malatya’daki evleri süslüyor

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kursa katılan kadınların bin bir emekle dokudukları halı ve kilimler, Malatya’daki evleri süslüyor.
Ekinözü Halk Eğitimi Merkezi’nde, İŞKUR destekli olarak halı ve kilim kursu açıldı. Kursa katılan 15 kursiyer, kök boya kullanarak geleneksel motiflerle halı ve kilim dokumayı öğreniyor. El tezgahlarında ilmek ilmek dokunan halı ve kilimler, Malatya’daki bir firmaya satılıyor. Kursiyerler, hem meslek öğrenip hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.
Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Kocakaya ile birlikte halı ve kilim kursunda eğitim gören kadınları ziyaret etti. El emeği göz nuru ile dokunan halı ve kilimleri inceleten Kaymakam Tabur, kursiyerlerle de bir süre sohbet etti.
Kaymakam Tabur, Halk Eğitimi Merkezince açılan meslek edindirme kurslarının ilçede yaşayan kadınlar için önemine değindi.
Kursun, halı ve kilim dokumacılığı kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için de büyük önem arz ettiğini anlatan Kaymakam Tabur, “Anadolu kültüründe büyük önem ve değere sahip olan halı ve kilimler, kadınlarımızın el emeği göz nuruyla dokunuyor. Kök boya kullanılıyor. Meslek öğrenen kadınlarımız hem meslek öğrenecek ve aynı zamanda da aile bütçelerine katkıda bulunacaklar. Bu kurslarla ilçemizdeki kadınlarımızın ve genç kızlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, verimli zaman geçirebilecekleri ve aynı zamanda gelir elde edebilecekleri kalıcı bir altyapı ve sistem oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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