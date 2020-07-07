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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akedaş tüketicileri uyardı Genel Müdürü Medine Tanış, daha iyi hizmet verebilmeleri için abonelerin bilgilerini güncellemelerini istedi

İHA

Akedaş tüketicileri uyardı Genel Müdürü Medine Tanış, daha iyi hizmet verebilmeleri için abonelerin bilgilerini güncellemelerini istedi

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, daha iyi hizmet verebilmeleri için abonelerin bilgilerini güncellemelerini istedi.
Genel Müdür Tanış, yaptığı açıklamada; bilgileri güncellenen abonelerin, abonelikleri ile ilgili tüm bilgilendirmelerden anında haberdar olabileceklerini belirtti. Bilgi güncelleme konusunu, sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getirdiklerini ifade eden Tanış, teknoloji çağında artık bütün iletişim kanallarının online ve uzaktan sistemlere dönüştüğünün altını çizdi.
Sistem üzerinde bilgilerini güncelleyen tüketicilerin anlık olarak fatura ve bilgilendirmelerden haberdar olduğuna vurgu yapan Tanış, “Dijital dünyaya gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Tüketicilerimiz fatura ellerine ulaşmadan web sitemiz üzerinden online işlemler kısmına tıklayıp dakikalar içerisinde faturalarını sorgulayabiliyor. Hatta birçok tüketicimiz faturalarını, ödemelerini düzenli olarak dijital ortamda sorguluyor ve kağıt çıktılara gereksinim duymuyorlar. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak burada, öncelikli hedefimiz tüketicilerimizin sistemler üzerinde yer alan bilgilerini güncelleyip onlara anlık bilgi akışı sağlamak. Bilgisini güncelleyen abonelerimize faturalardan ödeme noktalarına, kampanyalardan özel durumlara kadar birçok konuda SMS yoluyla bilgi akışı sağlıyoruz. Abonelikleri kullanıcılarına ait olan ve güncel iletişim bilgileri bu abonelik bilgilerinde kayıtlı olan bütün tüketicilerimiz anlık olarak bütün bu paylaşımları cep telefonlarından görebiliyorlar. Tüketicilerimizin bilgilerini güncel tutmaları her şeyden anında haberdar olmaları açısından son derece önemli. Tüketicilerimiz bilgilerini 444 46 02 numaralı 7 gün 24 saat hizmet veren Çağrı Merkezimizi arayarak dakikalar içerisinde güncelleyebilir, bütün bu bilgilendirmelerden anında haberdar olabilirler” dedi.
Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak tüketicilerin hızlı, sorunsuz ve güvenilir hizmet alabilmeleri için sürekli yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Tanış, salgın sürecini de hatırlatarak şunları kaydetti:
“Pandemi süreci boyunca ülkemiz ve tüm dünya psikolojik ve ekonomik olarak yıprandı. Bu süreci telafi etmek için yine el ele verip çalışmaya devam edeceğiz. Normalleşme sürecini sosyal mesafe ve genel hijyen kurallarına dikkat ederek en güzel şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Bu günlerin tekrarlanmamasını, ülkemizin ve dünyanın sağlık ve mutluluk dolu daha güzel günler görmesini diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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