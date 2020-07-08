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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinin bahçesine kenevir eken yaşlı adam gözaltına alındı

İHA

Evinin bahçesine kenevir eken yaşlı adam gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı araştırmada, B.B.’yi (64) takibe aldı. Şahsın bahçesinde ekili vaziyette 260 kök kenevir ile kurutulmuş 11 kök kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkilerine el konurken, B.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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