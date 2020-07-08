Yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçen yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarında meydana gelen kazada, Mustafa Ardıç'ın (30) kullandığı 46 ABK 970 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye (62) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü ve yaya yaralandı.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Ardıç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı D.K'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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