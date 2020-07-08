Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü öldü (2)

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<br>YAYA DA KURTARILAMADI<br>Kahramanmaraş'ta, yolun karşısına geçmek isterken, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan D.K. (62), tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. (30) da yaşamını yitirmişti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-07-08 16:05:46<br>

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