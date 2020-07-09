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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 2 kaza: 4 kişi yaralı

DHA

Kahramanmaraş'ta 2 kaza: 4 kişi yaralı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, meydana gelen 2 kazada 4 kişi yaralandı.
İlk kaza, saat 14.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Dayızade Mehmet Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Kadir T. yönetimindeki 58 EC 425 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BZ 524 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada sürücü Kadir T. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla alınan yaralılar tedaviyi kabul etmedi.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
İkinci kaza ise Erkene Mahallesi havaalanı yolunda meydana geldi. Z.K., yönetimindeki 56 ACC 084 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, sonra da takla attı. Kazada sürücü Z.K. ile yanındaki B.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-07-09 17:21:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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