Kahramanmaraş'ta pompalı cinayet Elbistan ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kişi, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, sabah erken saatlerde Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Recep D. ile evine gittiği husumetlisi 58 yaşındaki Mesut Y. arasında tartışma çıktı. Mesut Y., tartışmanın büyümesi üzerine evden aldığı pompalı tüfeğini, Recep D.’ye doğrultarak tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmaların kafasına isabet ettiği Recep D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Recep D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi Mesut Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Recep D.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

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