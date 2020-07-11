Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle hediye edildi Kahramanmaraş pandemi sürecinde yardımsever vatandaşlar ve gençler tarafından toplanan mavi kapaklar 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak geri döndü Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tekerlekli sandalyeler engellilere dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle hediye edildi Kahramanmaraş pandemi sürecinde yardımsever vatandaşlar ve gençler tarafından toplanan mavi kapaklar 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak geri döndü Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tekerlekli sandalyeler engellilere dağıtıldı

İHA

Kahramanmaraş'ta pandemi sürecinde yardımsever vatandaşlar ve gençler tarafından toplanan mavi kapaklar 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak geri döndü. Sandalyelerin üzerine Kahramanmaraşlı şehitlerin isimleri yazıldı.

Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle hediye edildi Kahramanmaraş pandemi sürecinde yardımsever vatandaşlar ve gençler tarafından toplanan mavi kapaklar 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak geri döndü Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tekerlekli sandalyeler engellilere dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta pandemi sürecinde yardımsever vatandaşlar ve gençler tarafından toplanan mavi kapaklar 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak geri döndü. Sandalyelerin üzerine Kahramanmaraşlı şehitlerin isimleri yazıldı.
Kahramanmaraş Gençlik Merkezinde düzenlenen program Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua okundu. Üzerlerinde şehit asker ve polislerin isimlerinin yazılı olduğu tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi engelli ailelerine teslim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Her sandalyeye Kahramanmaraşımızdaki şehitlerin ismi verilerek onların ruhuna hediye edilerek ismi yaşartılırcasına hediye edildi. Şehit yakınları da buradalardı ve onları rahmetle anmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.
Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç ise “Kampanyaya destek veren ve katkı sunan tüm kardeşlerimize teşekkür ederim. İyiliğin, güzelliği, sevginin ve dostluğun hakim olduğu bir topluluğun oluşması için hep birlikte Allah nasip etsin” dedi.
Yaklaşık 5 ay önce İdlib’de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın annesi Serpil Akçadağ ise yapılan projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Akçadağ, “Çok gururlu ve mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Oğlum şehit oldu diye boyun bükmedim ve asla da boyun bükmeyeceğim. Alnımız ak başımız dik, vatan bizim vatanımız herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
2012 yılından bu yana engellileri tekerlekli sandalye ile sevindiren Abdülkadir Zeki Gülmez ise, “Pandemi sürecinde toplanan mavi kapaklar sayesinde 10 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi 10 şehidimizin adına dağıttık ve hatim hediye etmiş olduk. Daha önce şehitler adına 5 akülü ve 20 tekerlekli sandalye ile burada da geçen yıl 20 tane sandalye vermiştik. Kahramanmaraş’ta 1980 yılından günümüze kadar 365 tane vatan uğruna şehitlerimiz adına sandalye dağıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı
Kahramanmaraş'ta aranan 78 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 78 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta yakalanan 78 kişiden 48’i tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta yakalanan 78 kişiden 48’i tutuklandı
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil Boz atandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil ...
Yaralı leyleğe polisten şefkat eli
YEREL HABERLER Yaralı leyleğe polisten şefkat eli
Kahramanmaraş’ın saklı cenneti: "Değirmendere Şelalesi"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın saklı cenneti: "Değirmendere ...
2 kardeş, yuvaya verilen 4 kardeşin ailesi oldu
YEREL HABERLER 2 kardeş, yuvaya verilen 4 kardeşin ailesi oldu
Başkan Güngör: "Türkiye’de ilklerden birini gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Türkiye’de ilklerden birini ...
Kahramanmaraş'ta pompalı cinayet Elbistan ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta pompalı cinayet Elbistan ilçesinde ...
2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Elbistan’a 527 milyonluk yatırım Başkan Güngör: “5 bin kişiye istihdam sağlanacak”
YEREL HABERLER Elbistan’a 527 milyonluk yatırım Başkan Güngör: “5 ...
Kahramanmaraş'ta 2 kaza: 4 kişi yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 kaza: 4 kişi yaralı
Karayolu yürüyüş yolu oldu Yenisi yapılınca sessizliğe bürünen Göksun-Kahramanmaraş karayolu artık yürüyüş yolu olarak kullanılıyor
YEREL HABERLER Karayolu yürüyüş yolu oldu Yenisi yapılınca ...
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X