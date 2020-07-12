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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 10 kişi silahlarıyla yakalandı

DHA

Kahramanmaraş'ta 10 kişi silahlarıyla yakalandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta düğün-nişan gibi etkinliklerin yanı sıra yerleşim yerlerinde silahla ateş açarak can güvenliğini tehlikeye kişilere yönelik çalışma başlatan polis, 3 günde 10 kişiyi yakaladı. 9 silaha da el konulan çalışmayla ilgili açıklama yapan emniyet, ruhsatsız silahlarla etkin mücadelenin devam edeceği belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü, düğün ve nişanlarda yasakların kalkmasıyla birlikte hem magandaların, hem de ruhsatsız silah kullanımın önüne geçmek bir çalışma başlattı. 3 gün önce başlatılan çalışmalarda Abdulhamidhan Mahallesi'nde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden F.T. (30) ile Saçaklızade Mahallesi'nde araçtan rastgele havaya ateş eden E.K. (25) kurusıkı tabancası ile polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Ayrıca, Yunus Emre, Hürriyet ve Şeyhadil mahallelerinde yapılan uygulamalarda da uyuşturucu ticaretinden aranan M.D. (31) ve yanındaki kişiden 2 kurusıkı tabanca, M.A.U. (25) ve E.K.'den (21) 1'er ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
TÜFEKLE KAYINBİRDERİNİ KOVALADI
Polis, bunların yanında kavgalarda üzücü sonuçların ortaya çıkmaması adına olaylara en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyor. Şeyhadil Mahallesi'nde çıkan bir kavgada silah kullanıldığı ihbarını alan polis, elinde av tüfeğiyle kayınbiraderini kovalayan A.A.'yı (42) yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yörük Selim Mahallesi'nde av tüfeğiyle bir kişiyi vurmaya yeltenen U.E. (24) ve yanındaki arkadaşı ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Piri Reis Mahallesi'ndeki bir kavgada silah kullanmaya çalışan M.A. da (26) polislerce etkisiz hale getirildi.
'RUHSATSIZ SİLAHLARLA ETKİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'
Son 3 gün içinde toplam 10 kişiyi yakalayan polis, şüphelilerle birlikte 9 da silah ele geçirdi. Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerle ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı belirtilerek, "Ruhsatsız silahlarla etkin mücadelemiz devam edecek olup, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-07-12 20:06:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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