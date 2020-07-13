Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta bir sağlık çalışanı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis Bölümünde çalışan Acil Tıp Teknisyeni Cemal Orçan (47), görev yaptığı hastanede korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı. Orçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta korona virüsten hayatını kaybeden ilk sağlık memuru olan Orçan’ın iki erkek bir de kız babası olduğu öğrenildi.

Sağlık çalışanı Cemal Orçan, Kahramanmaraş’taki Şeyh Adil Mezarlığında toprağa verildi.

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