Otomobilden cephanelik çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silahla 2 adet tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyeti neticesinde; düğünden dönen bir araçta arama yaptı. Aracın bagajında, bir adet uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve 79 adet boş kovan ile 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 91 adet tabanca fişeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olaya karışan bir şüpheli şahıs yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.