Kahramanmaraş'ta doktor ve sağlık memuru koronavirüsten öldü



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs tedavisi gören Dr. Ali Uçur (63) ile sağlık memuru Cemal Orçan (48) hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbı Genetik Bölümü Biyolog Dr. Ali Uçur, hastanede tedavi gören babası Ali Uçur'un (80) yanında refakatçi olmak için Kahramanmaraş'a geldi. 2 hafta babasının yanında refakatçi olduktan sonra yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesi'ne giden Uçur'un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dr. Ali Uçur, cumartesi günü vefat etti.

1 SAAT SONRA BABASI VEFAT ETTİ

2 çocuk babası Ali Uçur'un yakınları cenazeyi Pazarcık'ın Nefsidoğanlı Mahallesi'nde defnederken, bir saat sonra babası Ali Uçur'un vefat haberi geldi. Son yapılan testi negatif çıkan Ali Uçur da oğlunun yanında toprağa verildi.

GERİDE 3 ÇOCUK KALDI

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda görev yapan sağlık memuru Cemal Orçan da 24 Haziran'da rahatsızlandı. Koronavirüs testi pozitifi çıkınca hastaneye yatırılarak tedavisine başlanan Orçan, bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Cemal Orçan, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-07-13 15:14:53



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