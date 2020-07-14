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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Erden’in kullandığı 46 E 6584 plakalı Renault marka otomobil, sanayi sitesinde bulunan Ergenekon Caddesine çıkan Muharrem Kaba yönetimindeki 46 EM 334 plakalı New Holland marka traktörün ön tekerine çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı. Kırılan cam parçalarının yüzüne isabet etmesi nedeniyle kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredeki esnaf koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erden’in tedavisine devam edildiği bildirildi.

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