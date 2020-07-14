Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı

DHA

Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince yapılan huzur denetimde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen huzur denetiminde 293 umuma açık yer denetlenirken, çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamaya yönelik birçok adrese operasyon düzenlendi. 755 polis ve bekçinin katılımıyla gerçekleşen huzur denetiminde 187'si yabancı uyruklu toplam 3 bin 185 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Huzur denetiminde 'uyuşturucu', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KUMAR OYNAYANLARA 25 BİN 200 TL CEZA
Umuma açık yerlerin dışında araçlara da yönelik uygulama yapıldı. Kontrol edilen 702 araçtan 21'ine 23 bin 540 TL para cezası kesildi. Ayrıca ekipler tarafından bir kahvehanede 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereğince 25 bin 200 TL para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-07-14 22:17:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlum zırhlı araçtayken bomba atılmış
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlum zırhlı araçtayken ...
KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor" Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Kahramanmaraş’tan 11 şirket girdi
YEREL HABERLER KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ...
İHA’dan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi İhlas Haber Ajansı, Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliği ile 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı Başkan Okay: "Darbenin ne gibi masum ifadelerle 20-30 yıl içinde olgunlaştırılıp 15 Temmuz sürecine gelindiğini gençlerimize çok çok iyi anlatmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER İHA’dan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi İhlas ...
Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Çocuklar sanat aktiviteleriyle sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Çocuklar sanat aktiviteleriyle sosyalleşiyor
Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Pehlivanlar Kahramanmaraş’ta hünerlerini sergileyecek 15 Temmuz anısına, Kahramanmaraş’ta peşrev yarışması düzenlenecek Peşrev çekme yarışması Alpedo-Kervan sponsorluğunda gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Pehlivanlar Kahramanmaraş’ta hünerlerini ...
Kahramanmaraş'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta doktor ve sağlık memuru koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta doktor ve sağlık memuru ...
Polislerden susuz kalan serçeye şefkat eli
YEREL HABERLER Polislerden susuz kalan serçeye şefkat eli
Kaybolan üvey kardeşleri polis buldu
YEREL HABERLER Kaybolan üvey kardeşleri polis buldu
Yol kontrolünde otomatik tüfek ve tabancalarla yakalandı
YEREL HABERLER Yol kontrolünde otomatik tüfek ve tabancalarla ...
Otomobilden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden cephanelik çıktı
Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı
YEREL HABERLER Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı
Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 10 kişi silahlarıyla yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 10 kişi silahlarıyla yakalandı
Rastgele havaya ateş açanlara geçit yok
YEREL HABERLER Rastgele havaya ateş açanlara geçit yok
Koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu
YEREL HABERLER Koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah ...
Afşin'den Elbistan'a paraşütle uçtu 16 yaşındaki Harun Karateke, yaklaşık bir buçuk saat boyunca Elbistan ile Afşin arası paraşütle yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Afşin'den Elbistan'a paraşütle uçtu 16 yaşındaki ...
Elbistan'da düğün ve kına töreni kaynaklı korona vakaları tırmanışa geçti
YEREL HABERLER Elbistan'da düğün ve kına töreni kaynaklı korona ...
Türkoğlu ilçesinde halı sahalara korona önlemi
YEREL HABERLER Türkoğlu ilçesinde halı sahalara korona önlemi
Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü
YEREL HABERLER Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X