Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

İHA

Kahramanmaraş'ta baraj yapımının ardından 8 yıl önce sular altında kalan köy, fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.

Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ta baraj yapımının ardından 8 yıl önce sular altında kalan köy, fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.
Göksun ilçesi Fındık Mahallesi, Göksun ırmağı üzerine kurulan ve yapımı 2012 yılında tamamlanan Adatepe Barajı’nın sularının yükselmesi ile sular altında kaldı. Bölgede barajın oluşturduğu doğal güzellik ve su seviyesi azalınca ortaya çıkan köy manzarası dışarıdan gelenleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Doğa ile bütünleşmiş ve eşsiz bir görsel sunduğunu söyleyen fotoğrafçılar, “Fırsat buldukça bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için fındığa geliyoruz. Burası tamamen huzur dolu. Havasıyla, serinliğiyle ve muhteşem bir yer. Mutlaka burayı gelip görsünler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek model araba fiyatına Şahin Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, 1994 model orijinal Tofaş Şahin marka aracına değer biçemiyor
YEREL HABERLER Yüksek model araba fiyatına Şahin Kahramanmaraş’ın ...
15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev ...
Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı
15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlum zırhlı araçtayken bomba atılmış
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlum zırhlı araçtayken ...
KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor" Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Kahramanmaraş’tan 11 şirket girdi
YEREL HABERLER KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ...
İHA’dan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi İhlas Haber Ajansı, Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliği ile 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı Başkan Okay: "Darbenin ne gibi masum ifadelerle 20-30 yıl içinde olgunlaştırılıp 15 Temmuz sürecine gelindiğini gençlerimize çok çok iyi anlatmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER İHA’dan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi İhlas ...
Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Çocuklar sanat aktiviteleriyle sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Çocuklar sanat aktiviteleriyle sosyalleşiyor
Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Pehlivanlar Kahramanmaraş’ta hünerlerini sergileyecek 15 Temmuz anısına, Kahramanmaraş’ta peşrev yarışması düzenlenecek Peşrev çekme yarışması Alpedo-Kervan sponsorluğunda gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Pehlivanlar Kahramanmaraş’ta hünerlerini ...
Kahramanmaraş'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta doktor ve sağlık memuru koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta doktor ve sağlık memuru ...
Polislerden susuz kalan serçeye şefkat eli
YEREL HABERLER Polislerden susuz kalan serçeye şefkat eli
Kaybolan üvey kardeşleri polis buldu
YEREL HABERLER Kaybolan üvey kardeşleri polis buldu
Yol kontrolünde otomatik tüfek ve tabancalarla yakalandı
YEREL HABERLER Yol kontrolünde otomatik tüfek ve tabancalarla ...
Otomobilden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden cephanelik çıktı
Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı
YEREL HABERLER Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı
Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X