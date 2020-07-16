Oyuncak drone havalandırdı, 8 bin lira ceza yedi Drone pilotu Fatih Nar: "Kahramanmaraş’ta da uçmak için bir alan yok ve her yer kırmızı bölge"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyuncak drone havalandırdı, 8 bin lira ceza yedi Drone pilotu Fatih Nar: "Kahramanmaraş’ta da uçmak için bir alan yok ve her yer kırmızı bölge"

İHA

Kahramanmaraş'ta drone pilotu Fatih Nar, oyuncak dronunu yerden 10 metre havalandırdığı için 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

Oyuncak drone havalandırdı, 8 bin lira ceza yedi Drone pilotu Fatih Nar: "Kahramanmaraş’ta da uçmak için bir alan yok ve her yer kırmızı bölge"

Kahramanmaraş’ta drone pilotu Fatih Nar, oyuncak dronunu yerden 10 metre havalandırdığı için 8 bin lira cezai işlem uygulandı.
Kahramanmaraş’ta yaklaşık 10 yıldır medya ve tanıtım sektöründe vatandaşlara hizmet veren Fatih Nar, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini hem kamerası, hem de drone ile kayıt altına alıyor. Kentin tanıtımı adına yaptığı drone çekimleri sırasında 3 dakikalık kayıt alan Fatih Nar, dronunu 10 metre yerden yükselttiği için 8 bin lira idari para cezası uygulandı.
Drone uçurabilmek için Sivil Havacılık Kurumunda gerekli bilgilerin bulunduğunu söyleyen Nar, “Bizler Kahramanmaraş’ta hizmet veren bir firmayız. Firma olarak drone eğitimleri vererek uçuşlar yapıyoruz. Eğitimler sonunda sertifika verme yetkimiz de bulunuyor. Kentimizin drone görüntüleriyle tanıtımını yapıyoruz. Geçen günlerde ise 249 gramlık bir oyuncak statüsündeki bir drone ile yaklaşık 10 metre yüksekliğinde bir uçuş yaptık. 3 dakikalık da bir görüntü aldık. Bununla ilgili 8 bin lira gibi bir ceza yedik. Normal şartlarda drone uçurmak için ehliyet ve izin almak gerekiyor ve bizler uyguluyoruz. Fakat Sivil Havacılık Kurumu’nun sitesinde 500 gram ağırlığındaki drone uçurabilmek için herhangi bir ehliyet ya da izin almak gerekmiyor” dedi.
Drone uçuran meslektaşlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Nar, “Drone dünyada hızla gelişen bir teknoloji ve insanlar uçurmak istiyor. Artık ihtiyaç haline geldi ve Kahramanmaraş’ta da uçmak için bir alan yok ve her yer kırmızı bölge. Öncelikle yetkililerden açılmasını istiyoruz ve yasal çerçevede izin alıp uçmak istiyoruz. Ama uçuş yasak. Buradan tüm drone uçuran arkadaşlara sesleniyorum, dikkatli olun ve yasal çerçevede uçurun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta '15 Temmuz' anması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta '15 Temmuz' anması
Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Başkan Güngör: “15 Temmuz tereddütsüz hain bir darbe girişimidir”
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Başkan Güngör: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Güngör: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”
Yaralı kızıl şahini olta balıkçıları kurtardı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahini olta balıkçıları kurtardı
Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, yetkililere çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma ...
Kahramanmaraş'ta şehitler kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şehitler kabirleri başında anıldı
Paramotorla 15 Temmuz şehitleri anısına saygı uçuşu yaptı
YEREL HABERLER Paramotorla 15 Temmuz şehitleri anısına saygı uçuşu ...
Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı ...
Yüksek model araba fiyatına Şahin Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, 1994 model orijinal Tofaş Şahin marka aracına değer biçemiyor
YEREL HABERLER Yüksek model araba fiyatına Şahin Kahramanmaraş’ın ...
15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev ...
Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı
15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlum zırhlı araçtayken bomba atılmış
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlum zırhlı araçtayken ...
KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor" Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Kahramanmaraş’tan 11 şirket girdi
YEREL HABERLER KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ...
İHA’dan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi İhlas Haber Ajansı, Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliği ile 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı Başkan Okay: "Darbenin ne gibi masum ifadelerle 20-30 yıl içinde olgunlaştırılıp 15 Temmuz sürecine gelindiğini gençlerimize çok çok iyi anlatmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER İHA’dan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi İhlas ...
Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Çocuklar sanat aktiviteleriyle sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Çocuklar sanat aktiviteleriyle sosyalleşiyor
Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X