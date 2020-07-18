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Destici: Saldırmaya devam ederse ne Ermenistan kalır ne de Ermeni askeri

DHA

Destici: Saldırmaya devam ederse ne Ermenistan kalır ne de Ermeni askeri


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın cürmünün de yakacağı ateşin de belli olduğunu ifade ederek, "Ermenistan şimdi aklını başına devşirip de komşuluk gereği gibi hakkaniyetli bir şekilde davranmaz, işgal ettiği Karabağ'dan çekilmez ve saldırganlığını devam ettirirse gelecek yıllarda ve günlerde ortada ne Ermenistan kalır ne de Azerbaycan'a saldıracak Ermeni askeri kalır" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanı Bilal Odunkıran'ın evlenen oğlu Kaan Odunkıran'ın nikah şahitliğini yapmak üzere kente geldi. Nikah öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelide bulunan Destici, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ve terör tüm unsurlarına karşı verilen mücadele sonunda terörist sayısının minimize edildiğini söyledi. Destici, "Sadece dağdaki teröristle değil belediyede varsa oraya kayyum atanarak, mecliste eğer yargıda cezası kesinleşmişse milletvekilliğini düşürerek, yani terörün unsurları neredeyse mücadele ediliyor ve biz de BBP olarak sonuna kadara bu mücadeleyi destekliyor ve yanındayız" diye konuştu.
ERMENİSTAN'IN TOKAT YEMESİ AN MESELESİDİR'
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasını da değerlendiren Mustafa Destici, Ermenistan'ın nüfusunun ve askeri gücünün ortada olduğunu, cürmünün belli olmasından dolayı ne kadar ateş yakacağını da bildiklerini belirten belirterek, şöyle devam etti:
"Ama Ermenistan'ın arkasında emperyalistler var, onlara güveniyor. 1915 yılında buradaki Ermenileri kim kıskandırıp, kim ayaklandırıp, çeteler halinde teşkilatlandırarak Türklere ve Müslümanlara karşı kışkırtması, Osmanlı'ya karşı ayaklandırmışsa bugün de aynı güçler yine Ermenistan'ın sırtını sıvazlayıp kışkırtıyorlar. İşgal ettiği Karabağ'ı unutturmak, oradan çekilmemek adına başka bir sınır bölgesi Tovuz'da Azerbaycan'a saldırdı. Tabi 7 şehidimiz var biri paşa, birisi albay onları da rahmetle anıyorum. Kardeş, dost can Azerbaycan'a da başsağlığı diliyorum. Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi sonucu Ermenistan'da 100'den fazla kayıp var. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Milleti olarak dün de, bugün de, yarın da sonuna kadar kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, askeri ve manevi olarak da destekliyoruz. Halkımızın tamamının desteği vardır, devletimizin ve ordumuzun desteği vardır. Ermenistan eğer hadsizliğine devam ederse çok güçlü bir tokat yemesi an meselesidir. Onun çok güvendiği Rusya da, Fransa da, İngiltere de kurtaramaz. Çünkü belli bir zaman sonra burada baş başa kalacağız ve şimdi aklını başına devşirip de komşuluk gereği gibi hakkaniyetli bir şekilde davranmaz, işgal ettiği Karabağ'dan çekilmez ve saldırganlığını devam ettirirse gelecek yıllarda ve günlerde ortada ne Ermenistan kalır ne de Azerbaycan'a saldıracak Ermeni askeri kalır."
'CUMHURBAŞKANIMIZ, HAYALİMİZ OLAN AYASOFYA İÇİN CESUR ADIM ATTI'
Ayasofya'nın 24 Temmuz'da kılınacak Cuma Namazı ile tekrar cami olarak ibadete açılacak olmasından dolayı da mutlu olduklarını belirten Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanımız, hepimizin aklının erdiğinden beri hayalimiz olan, siyasi mücadelemizin bir parçası olan Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadet vermesi konusunda çok cesur adım atmıştır. Kendisine bir Müslüman evladı olarak, Türk Milliyetçisi olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ne kadar mutlu ve bahtiyar olsak azdır. Çünkü bu milletin yüzde 99'u Müslüman'dır ve bu aziz milletin tamamına yakını dört gözle tekrar cami olarak hizmet vermesini bekliyordu. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah ben de arkadaşlarımla orada olacağım ve Allah nasip ederse önümüzdeki Cuma Namazı'nı orada ifa edeceğiz" dedi.
AİLE CÜZDANINI GELİNE VERDİ
BBP Gene Başkanı Mustafa Destici daha sonra Kaan ve Ebru Odunkıran'ın nikah şahidi oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün nikahı kıymasının ardından Destici, aile cüzdanını geline verirken, damada Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-07-18 00:31:36

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