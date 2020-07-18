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Hayata tutunmak için karaciğer nakli bekliyor Kahramanmaraş’ta görme engelli genç, abisinin yaşaması için yardım istedi

İHA

Kahramanmaraş'ta mide kanaması rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 41 yaşındaki Hüseyin Kürtül, hayata tutunmak için yardımseverlerin desteğiyle uygun karaciğer nakli bekliyor.

Hayata tutunmak için karaciğer nakli bekliyor Kahramanmaraş’ta görme engelli genç, abisinin yaşaması için yardım istedi

Kahramanmaraş’ta mide kanaması rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 41 yaşındaki Hüseyin Kürtül, hayata tutunmak için yardımseverlerin desteğiyle uygun karaciğer nakli bekliyor.
Andırın ilçesinde yaşayan Hüseyin Kürtül, bir hafta önce evindeyken mide kanaması şikayetiyle Andırın Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan incelemenin ardından, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Kürtül, 9 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sora taburcu edildi.
Yaşadığı mide kanamasına bağlık olarak kan eksikliği ve karaciğerinde oluşan siroz sonrası karaciğeri tükenen Kürtül, bağış yapmak isteyenlere çağrıda bulundu.
“Organ bekleyenlere yardım etsinler” diyen Kürtül, “Herkes bu dertten kurtulsun" dedi.
Karaciğer hastası abisinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan görme engelli Nazım Kürtül, “Abim, geçen hafta mide kanaması geçirerek Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir müddet tedavisinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada bir hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra doktorların uygun donör bulunması gerektiği ve karaciğer naklinin yapılması gerektiğini söyledi. Ailemizde araştırma yaptık ama henüz uygun donör bulamadık. Organ bağışında bulunmak isteyenlerin bizlere yardımcı olurlarsa çok seviniriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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