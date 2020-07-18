Afşin-Elbistan Linyit işletmesinde iş kazası Kömür bandına sıkışan işçinin ayağı koptu

AfşinElbistan Linyit işletmesinde yaşanan iş kazasında kömür bandına sıkışan işçinin ayağı koptu.
Edinilen bilgiye göre, AfşinElbistan Linyitlerinde kömür taşıyıcı makinede bakım yapan Cuma Ömer Ali Aktaş (22) kömür bandına sıkıştı. Olay yerindeki iş arkadaşlarının müdahalesiyle kömür bandı durdurularak Aktaş, sıkıştığı tamburdan uzun süren çabalar sonucu çıkarıldı.
Ayağı kopan Aktaş, Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.