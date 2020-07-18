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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mucur yüklü kamyon yayaların üzerine devrildi: 1 ölü

İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde mucur yüklü kamyonun, yol kenarında bulunan yayaların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mucur yüklü kamyon yayaların üzerine devrildi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde mucur yüklü kamyonun, yol kenarında bulunan yayaların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi D360 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Celal Yemişen (60) yönetimindeki Mercedes marka 06 GC 0012 plakalı mucur yüklü kamyonunun kontrolünü kaybetmesi sonucu Yukarı Pazarcık mevkiinde devrildi. Yan yatan kamyon, devrildiği sırada yol kenarında park halinde bulunan 3 aracı ezdi, 2 kişiyi yaraladı.
Kazada, kamyon sürücüsü ile birlikte o anda yol kenarında bulunan Mehmet Emin Arikoğlu Mahalle Muhtarı Ali Kuştaş (47) ile Hatice Törün (36) yaralandı. Yaralılardan Muhtar Ali Kuştaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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