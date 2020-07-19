Her yerde aranıyorlardı, hepsi bir otomobilde yakalandı Kahramanmaraş’ta polisin dikkati hırsızlık şebekesini çökertti

Yurt genelinde yaptıkları hırsızlıklarla her yerde aranan gezici hırsızlık şebekesi, Kahramanmaraş’ta polisin dikkati üzerine kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık olaylarının önlenmesi kapsamında çevre illerden Kahramanmaraş'a gelmesi muhtemel gezici grupların takibini yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den kentte otomobille gelen biri kadın 4 kişiyi takibe aldı. İl merkezinde uğradıkları bir adreste operasyonla yakalanan şüphelilerin, çevre illerde karıştıkları çok sayıda hırsızlık olayından aradıkları tespit edildi. Şüphelilerin özellikle kapı kilidi zorlayarak evlerden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi ve 21 suç kaydı olan Perihan D., 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 28 suç kaydı olan Erol D., hırsızlık suçlarından 8 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi ve 11 suç kaydı olan Bülent D. İle 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan, 3 yıl 1 ay hapis cezası olan ve 9 suç kaydı olan M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Perihan D., Bülent D. ve M.D. tutuklanırken, Erol D.'nin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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