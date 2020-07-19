Kahramanmaraş’ta orman yangını Yangında 3 hektarın üzerinde karaçam ormanı tahrip oldu

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Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde çıkan yangında 3 hektarın üzerinde karaçam ormanı tahrip oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alişar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğüne ait söndürme helikopteri, 5 arazöz ile 1 su tankıyla yangına müdahale edildi. 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. 3 hektardan fazla karaçam ormanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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