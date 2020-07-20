Susuzluktan kuruyan ceviz ağaçları için yardım istedi

Kahramanmaraş'ta 86 yaşındaki bir çiftçi, susuzluktan dolayı bahçesindeki yaklaşık 50 adet ceviz ağacının kuruduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Ali Koyun, Ekinözü ilçesi Yeniköy Mahallesindeki 15 dönüm alana yaklaşık 50 adet ceviz fidanı dikti. 25 yıl önce dönemin muhtarı ile yapılan satış ile bahçesinin yanından çıkan suyu satın alan Ali Koyun, uzun süre kullandığı suyun içme suyu olarak başka bölgeye aktarıldığını söyledi.

Suyunun başkaları tarafından gasp edildiğini ileri süren Koyun, bahçesindeki ceviz ağaçlarının susuzluktan dolayı kuruduğunu belirtti. Koyun, “Burada 50’ye yakın ceviz ağacı vardı ve bir kısmı kurumuş devrilmiş, bir kısmı meydanda yok bir kısmı da kurumak üzere. Önce suyumu verecek oldular Ekinözü KASKİ Müdürlüğü, ‘biz devletiz suyu alırız, suyun yarısını da olsa sana veririz’ dediler. O gündür bu gündür 4 yıl oldu ve daha bana su vermediler” dedi.

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