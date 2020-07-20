Kaçak balık avcılarına 7 bin lira ceza Hatay’dan 300 kilometre yol kat edip Elbistan’a gelen kaçakçıların avladıkları ve ölmemeleri için kafese bırakıp suda beklettikleri balıklar doğal yaşam alanlarına salındı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine Hatay’dan yasa dışı balık avlamaya gelen 3 kişi yakalandı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan Nehri üzerindeki Kalealtı regülatörü civarında yasadışı balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 3 şahsın balık avladığını tespit etti. Yapılan incelemede, balık avının yasak olduğu Ceyhan Nehri’nde avlanan şahıslarla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Kaçak avlandıkları belirlenen 3 kişinin, Hatay’dan 300 kilometre yol kat edip Elbistan’a balık tutmak için geldiklerini öğrenen ekipler, şaşkınlığını gizleyemedi. Şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 7 bin lira idari para cezası kesildi.

Şahısların, tuttukları balıkların sıcak hava ile Hatay’a dönüş yolunda bozulmasını önlemek için, suya yerleştirdikleri özel kafeste tuttukları belirlendi. Canlı olan balıklar, ekipler tarafından tekrar nehre bırakıldı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

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