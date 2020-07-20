Kahramanmaraş'ta aranan 3 kişi yakalandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.Kahramanmaraş'ta gasp, yaralama, ev kurşunlama, hürriyeti tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan Yaşar A. (31), Ökkeş Ö. (20) ve Ökkeş K. (20) polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-07-20 23:32:10



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