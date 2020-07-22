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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruyemişçiden ücretsiz kahve ikramı

İHA

Kahramanmaraş'ta bir kuruyemişçi, akşam yürüyüşe çıkan vatandaşlara ücretsiz kahve ikram ediyor.

Kuruyemişçiden ücretsiz kahve ikramı

Kahramanmaraş’ta bir kuruyemişçi, akşam yürüyüşe çıkan vatandaşlara ücretsiz kahve ikram ediyor.
Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'ndeki bir kuruyemişçi, kahve makinesiyle çektiği kahveyi pişirip vatandaşlara dağıtıyor. Özellikle akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar kuruyemişçi önünde kuyruk oluşturarak kahve içiyor.
Günde ortalama 2 kilogram kahve ikram ettiğini söyleyen Ahmet Gültepe, "Vatandaşların ilgisini çekmek ve akşam yürüyüşe çıkan vatandaşlara ücretsiz kahve ikramı başlattık. Vatandaşlarımız hem iş yerimizi tanısın, hem de kahvenin tadını öğrensinler diye böyle bir uygulama başlattık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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