Akedaş abonelerini uyardı Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış: "Kullanım noktasındaki yeni tüketici eski tüketicinin mağduriyetine neden olabilir"

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, usulsüz elektrik kullanımının tüketicileri düşürdüğü tehlikelerle ilgili uyardı.

Abonelik sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli olayın, abone sahibiyle elektriği fiili kullananın aynı kişi olması gerektiğine dikkat çeken Tanış, “Özellikle tüketim noktası değişimlerinde yani taşınma, ikamet değiştirmek gibi durumlarda mutlaka aboneliklerin de kullanıcı adına taşınması gerekiyor. Küçük bir detay gibi görünen bu konu aslında sonucu çok büyük olabilecek olumsuzluklara yol açabiliyor. Başkalarına ait elektrik kullanımını usulsüz elektrik kullanımı olarak tanımlanıyor” dedi.

Hangi hallerde usulsüz elektrik kullanımı olduğunu da detaylandıran Tanış, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğince, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan önceki müşteri adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketilmesi usulsüz elektrik enerjisi kullanımı olarak tanımlanmıştır. Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, müşteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için yine Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğince belirlenen süreler tanınır. Bu süreler içerisinde aboneliğin kullanıcı adına alınması beklenir. Fakat bütün usulsüz kullanımları tespit etmek maalesef mümkün değildir. İşte bu yüzden, tüketicilerimizden beklentimiz mutlak suretle kullandıkları elektrik aboneliğinin kimin adına olduğuna dikkat etmeleridir” dedi.

Abone sahiplerinin ikamet değiştirmeleri durumunda mutlaka aboneliklerinin sonlandırılması gerektiğini de hatırlatan Tanış,

“Küçük bir detay gibi görünen bu konu aslında sonucu çok büyük olabilecek olumsuzluklara yol açabiliyor. Taşınıp gittiğinizde kalan abonenin tüm sorumlulukları size aittir. O aboneyle ilgili yapılan her türlü iş ve işlemler sizin adınıza raporlanıyor. Onun için tüm tüketicilerimizden taşınırken aboneliğini de sonlandırmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yeni taşındığı evde aboneliği kullanmaya başlayan yeni tüketicinin de mutlaka abonelik sözleşmesi yaparak kendi adına ait bir abonelik ile elektrik kullanımına başlaması gerektiğinin de altını çizen Tanış şunları kaydetti:

“Mevcut abone ikametgahından ayrılırken aboneliğini sonlandırmazsa büyük sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu değişim sistemde görünemeyeceği için, sistemde kayıtlı olan eski tüketici adına abonelik işlemleri yürütülmeye devam ediliyor. Yeni tüketici, gelen faturaları ödemediği takdirde sistemde aboneliği devam eden fakat o ikametgahı terk etmiş olan eski tüketicinin mağdur olmasına neden oluyor. Tüketicilerimizden en büyük beklentimiz kullandıkları aboneliğin kullanıcısı ile aynı isme ait olmasına dikkat etmeleri yani hiç kimsenin başkasının adına olan elektrik aboneliğini kullanmamasıdır. Bu durum tüketicilerimizin oluşabilecek mağduriyetlerini engellemek adına son derece önem taşımaktadır. Kesintisiz, sorunsuz ve hızlı hizmet alabilmek için abonelikleriniz kendi adınıza, bilgileriniz de güncel olmalıdır.”

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