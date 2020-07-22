Kahramanmaraş'ta orman yangını

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda çıkan yangın, orman işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 1 hektarlık örtü alanının yandığı belirlendi.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Yedikuyular Kayak Merkezi yolundaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine 50 yangın söndürme işçisi ile 11 arazöz sevk edildi. Sağlık ekibinin de hazır beklediği bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü, 1 hektarlık örtü alanının yandığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-07-22 20:13:54
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