Kahramanmaraş'ta orman yangını

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda çıkan yangın, orman işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 1 hektarlık örtü alanının yandığı belirlendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yedikuyular Kayak Merkezi yolundaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine 50 yangın söndürme işçisi ile 11 arazöz sevk edildi. Sağlık ekibinin de hazır beklediği bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü, 1 hektarlık örtü alanının yandığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-07-22 20:13:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.